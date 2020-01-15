رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز على فريق الجونة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف فريق الزمالك في المباراة بالشوط الأول، بينما عزز المغربي محمد اوناجم النتيجة بالهدف الثاني في الشوط الثاني.

ويأتي ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك كالتالي :-

1- الأهلي 30 نقطة.

2- المقاولون العرب 29 نقطة.

3- الزمالك 24 نقطة.

4- الاتحاد السكندري 21 نقطة.

5- بيراميدز 19 نقطة.

6- حرس الحدود 18 نقطة.

7- سموحة 18 نقطة.

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8- الإنتاج الحربي 18 نقطة.

9- إنبي 17 نقطة.

10-الاسماعيلي 17 نقطة.

11-المصري 15 نقطة.

12- الجونة 12 نقطة.

13- مصر المقاصة 11 نقطة.

14- طلائع الجيش 11 نقطة.

15- اف سي مصر 11 نقطة.

16- طنطا 10 نقاط.

17- وادي دجلة 10 نقاط.

18- اسوان 8 نقاط.