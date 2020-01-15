رياضة | تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في مقر النادي بالجزيرة، واتخذ العديد من القرارات، التي جاءت على النحو التالي:- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2019.

- اعتماد قرار رئيس مجلس إدارة النادي، الخاص بالموافقة على مشاركة أربعة لاعبين ولاعبتين من الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي «رجال وسيدات»، برفقة أشرف عبدالفتاح، المدير الفني، وعمرو رضا المدرب العام، في المعسكر التدريبي مع منتخب الأردن، الذي انطلق يوم 10 يناير الحالي ويختتم يوم20 من الشهر ذاته.

- الموافقة على التعاقد مع مصطفى حسين محمد، مدربًا لفريق السباحة، مرحلة 2011 «أولاد»، بالشيخ زايد للموسم الرياضي 2019-2020.

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- الموافقة على مذكرة الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، بشأن تقديم مساهمة قدرها ألف يورو للاعبة الإسكواش يثرب عادل عبدالسلام، للمشاركة في بطولة «j p Morgan».

- تقديم مساهمة قدرها ألف يورو للاعبة هنا جودة، لاعبة ناشئات فريق تنس الطاولة، للمشاركة في بطولة السويد الدولية، التي تقام في الفترة من 18 وحتى 24 فبراير المقبل.

- قبول استقالة عمرو عبدالحميد، مدرب جمباز مرحلة 13 سنة «أولاد»، والتعاقد مع أحمد سيد طنطاوي مدربًا لنفس المرحلة.