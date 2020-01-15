اونلاين | يلا MANCHISTER شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر اليوم kora live مشاهدة مباراة كورة ستار online تابع HD

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يستضيف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره وولفرهامبتون، في مباراة إعادة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون اليوم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

تُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون على ملعب "أولد ترافورد"، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون اليوم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن تُذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون على قناة beIN Sports HD 2.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين التي جمعتهما على ملعب "الذئاب"، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وينص نظام بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، على إعادة المباراة في أرض الفريق الخِصم في حال انتهائها بالتعادل، وإذا استمر التعادل فى المباراة الثانية يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء لحسم التأهل.

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ويسعى المان يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير، من خلال التأهل للدور التالي واستكمال المشوار في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مستغلًا عامل الأرض.

ويبحث مانشستر يونايتد في مباراة اليوم عن الثأر من وولفرهامبتون، بعدما ودّع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور ربع النهائي في الموسم الماضي، في حين انتهت مباراة الدور الأول التي جمعت بينهما على ملعب "مولينو"، في شهر أغسطس الماضي، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ولم يحقق الشياطين الحمر أي فوز على وولفرهامبتون في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما، وتحديدًا منذ 18 مارس 2012، حين تغلب عليهم بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الأسطوري أليكس فيرجسون.

وتُعد هذه البطولة هي الوحيدة التي ينافس عليها مانشستر يونايتد هذا الموسم، بعدما خسر أمام جاره مانشستر سيتي بنتيجة 1-3، على ملعب "أولد ترافورد"، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

في المقابل، يرغب فريق وولفرهامبتون في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم ومواصلة تقديم العروض القوية، مستغلًا صحوته التي بدأها منذ انطلاقة الموسم الجاري.

وعلى المستوى المحلي، يحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

وفي سياق متصل، يلتقي اليوم فريق كارلايل مع كارديف سيتي، في العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الدور ذاته من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.