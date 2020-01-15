اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر اليوم الأربعاء 15 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا juventus vs udinese live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر اليوم الأربعاء 15 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا juventus vs udinese live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من يناير لعام 2020 في اطار بطولة كأس ايطاليا . مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الجولة السادسة عشر والتي تقام علي ارضية ملعب

أليانز ستاديوم بمدينة تورينو. لم تستطيع القنوات العربية الحصول علي حقوق نقل وبث مباراة اليوفي بث مباشر اليوم للعام الثاني علي التوالي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأودينيزي قناة Rai 1 الإيطالية "المفتوحة"، بقمر "Hot Bird 1-6"، تردد 11766 عمودي، معدل ترميز 27500. قناة Sport TV2 "المشفرة"، على قمر "Hispasat"، تردد 12169 أفقي، معدل ترميز 27500.