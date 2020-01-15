اونلاين | نتيجة مباراة الأهلي ضد طنطا اليوم في الدوري المصري Al Ahly Tanta live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة الأهلي ضد طنطا اليوم في الدوري المصري Al Ahly Tanta live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر الأهلي KORA GOAL يلا شوت الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد طنطا kora star في مباراة قوية تجمع بين الأهلي ونظيره طنطا الأهلي وطنطا، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية والدوحة والكويت والعراق وسوريا، والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري:-

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تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة On sport، وTime sport, المالكين لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري المصري.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد طنطا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي ضد طنطا، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري، يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي ضد طنطا، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف.

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