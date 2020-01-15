اونلاين | نتيجة مباراة الاهلي اليوم في الدوري المصري| مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر Ahly HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة الاهلي اليوم في الدوري المصري| مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر Ahly HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي KORS GOAL لمواجهة نظيره نادي طنطا اليوم الاربعاء 15 يناير ضمن منافسات KORA ONLINE الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطنطا اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة النادي الأهلي KORA LIVE ضد نظيره نادي طنطا اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة YALLA SHOOT وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطنطا اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز

Advertisements

وستذاع مباراة النادي الأهلي KORA STAR ضد نظيره نادي طنطا اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق أيمن الكاشف وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق مؤمن حسن.

بث مباشر لمباراة الأهلي وطنطا اليوم في الدوري المصري الممتاز

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي طنطا اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي طنطا اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.