اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة أونلاين تابع البث الحي المباشر لمباراة النادي الأهلي مع فريق طنطا التي ستقام اليوم الأربعاء 15 من شهر يناير الجاري KOORAHD في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز YALA SHOOOT PLUS.

يلا كورة ويسعى النادي الأهلي لتحقيق المزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة من أجل حسم بطولة الدوري العام مبكرا والتغريد بصدارة جدول الترتيب KOORA ONLINE وذلك بعد خوض عشر مباريات في البطولة وتحقيق الفوز في جميعها حتى الآن YALA LIVE وستكون تلك المباراة نارية بين الناديين لتحقيق الثلاث نقاط.

جول كورة وستقام تلك المباراة بين النادي الأهلي وفريق طنطا في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة YALA KOORA بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.

يلا شوت حصري بينما يرغب فريق طنطا في الهروب من قاع الدوري العام وتحقيق انتصار يجعله يبعد بشكل قليل عن هذة المنطقة التي تعد خطر كبير على الفريق في الفترة المقبلة COOL KOORA ويريد البقاء في بطولة الدوري هذا الموسم أيضاً بعدما صعد في بدايته من الموسم الجاري مع فريقي اسوان واف سي مصر KOORA STAR.