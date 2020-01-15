اونلاين | يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر الشوط الثاني| يلا شوت مباراة الاهلي بدون تقطيع| نتيجة مباراه الاهلي الان

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الأهلي وطنطا، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ضيفًا ثقيلاً على نظيره الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ، على ستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري.

- موعد مباراة الأهلي وطنطا لمشاهدتها عبر كورة أونلاين ALahly ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة الأهلي وطنطا، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

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- كورة جول ALahly KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطنطا

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وطنطا حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة ON SPORT، في قمة منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة الأهلي وطنطا للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.