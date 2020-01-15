اونلاين | يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

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ينتظر جماهير الأهلي مواجهة فريقهم أمام طنطا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المواجهة التي تجمع بين الأهلي وطنطا، اليوم الأربعاء، عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز

الأهلي يبحث عن الفوز الحادي عشر على التوالي في الدوري المصري الممتاز، وتعويض الأداء غير المرضي الذي ظهر عليه الفريق في المباراة السابقة أمام بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 30 نقطة، من 10 مباريات لعبهم واستطاع أن يحقق الفوز فيهم جميعاً، وأحرز 28 هدف، ودخل مرماه هدفين فقط، ليصبح صاحب أقوى خطي دفاع وهجوم في الدوري.

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مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز

طنطا يتواجد في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، بعد أن فاز في مباراة واحدة، وخسر 4 مرات، وتعادل في 7 لقاءات، واستطاع أن يحرز 11 هدف ودخل مرماه 14.

وخسر طنطا في آخر لقاء له في الدوري أمام الزمالك، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطنطا

وتنقل المباراة التي تجمع بين الأهلي وطنطا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.