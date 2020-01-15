اونلاين | HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي اليوم 15/1/2020 بالبطولة العربية LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي اليوم 15/1/2020 بالبطولة العربية LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل فريق أولمبيك آسفي المغربي ضيفاً على اتحاد جدة مساء اليوم الأربعاء 15 يناير، حيث ستقام مباراة نارية بين الفريقان على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية الأبطال.

يقدم موقع الخليج 365 لزواره رابط مشاهدة مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض، وذلك في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت السعودية، 7:15 بتوقيت مصر، 9:15 بتوقيت الإمارات.

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يمر فريق الاتحاد بظروف سيئة هذا الموسم على الصعيد المحلي، إذ يتواجد الفريق في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، وكانت آخر مبارياته أمام النصر وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله.

ويأمل المدير الفني للاتحاد الهولندي تين كات، بأن يقدم لاعبوه مسوى جيد والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، خاصةً بعد الأداء المقبول الذي قدمه الفريق أمام العالمي في مباراته الأخيرة.

تضرب الغيابات بداعي الإصابات صفوف العميد قبيل مواجهة أولمبيك آسفي، ومن بين تلك الغيابات المدافع زياد الصحفي، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب على الأسماء التالية في تشكيلة الاتحاد اليوم والتي ستتكون من: فواز القرني حمدان الشمراني – عبد الله العمار – عمار الدحيم – سعود عبد الحميد – خالد السميري – عبد العزيز البيشي – عبد الله المالكي – فيتشيو – رومارينهو – بيجوفيتش