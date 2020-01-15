اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر الان yallakora مشاهدة مباراة الاهلى وطنطا مباشر ON Sport 1 (أون سبورت)

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خدمة مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 15-1-2020 على ملعب استاد القاهرة الدوري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

موعد مباراة الأهلي وطنطا والقنوات الناقلة ..

ستنطلق مباراة الأهلي ضد طنطا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر ، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية ، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناتي أون سبورت On Sport HD وتايم سبورت Time Sports HD بصوت المعلقين أيمن الكاشف ومؤمن حسن .

مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا اليوم بث مباشر ..