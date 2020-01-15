شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في تشكيل يوفنتوس لمواجهة أودينيزي في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يناير 2020 يلتقي فريق يوفنتوس أمام نظيره فريق أودينيزي في دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا ، وذلك على ملعب أليانز معقل البيانكونيري .

حيث جاء تشكيل فريق يوفنتوس كالتالي : حراسة المرمى : جيانلويجى بوفون . خط الدفاع : أليكس ساندرو - دانيلو لوبيز - فيديريكو بيرنارديسكي- إيمري تشان . خط الوسط : دوجلاس كوستا - ماتياس دي لخت - دانييلي روجاني - رودريجو بينتانكور . Advertisements خط الهجوم : باولو ديبالا - جونزالو إيجواين . بينما جاء تشكيل فريق أودينيزي كالتالي: حراسة المرمى : نيكولاس ديفيد . خط الدفاع : ينس لارسين - سيباستيان دي مايو - برام نيتينيك - نيكولاس أبوكو . خط الوسط : أنتونين باراك - ماتو جاجالو - والاس سوزا سيلفا - هيدي تير أفيست . خط الهجوم : كيفين لازانيا - إيليا نيستوروفسكي.

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