شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يكتسح سبال بثلاثية ويتأهل لملاقاة لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يناير 2020 اكتسح ميلان الإيطالي، ضيفه سبال الايطالي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن إطار دور ثمن النهائي من كأس إيطاليا والتي أقيمت أرضية ملعب السان سيرو معقل ميلان.

سجل ثلاثية ميلان في شباك سبال المتواضع ؛ المهاجم البولندي بياتيك في الدقيقة 20 واضاف الجناح الاسباني كاستييخو الهدف الثاني في الدقيقة 44، واختتم الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز ثلاثية ميلانو في الدقيقة 66. بهذا الانتصار تأهل ميلان الي الدور ربع النهائي لمواجهة لاتسيو حامل لقب الكأس العام الماضي.

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