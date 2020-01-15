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الزمالك يوضح التشخيص المبدئي لإصابة عبدالله جمعة

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض عبدالله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابةه بشد قوي في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مباراة الجونة والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد بالجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المنتظر أن يخضع اللاعب للأشعة عقب العودة للقاهرة للتأكد من حجم الإصابة وفترة غيابه عن المباريات.

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