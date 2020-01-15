شكرا لقرائتكم خبر عن «بادجي» مهاجم الأهلي الجديد.. قليل من الأهداف كثير من البطاقات الملونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، لقيادة هجوم الفريق، بدايةً من موسم الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير الحالي.

بادجي من مواليد العاشر من أكتوبر لعام 1997، حشيث يبلغ من العمر 22 عاماً، ويتميز بالطول الفارع حيث يبلغ طوله 189 سنتيمتر، ولم يسبق له خوض أي مباراة دولة مع منتخب السنغال الأول، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب مليون يورو.

وبدأ بادجي مسيرته في الملاعب مع فريق كاسا سبورت السنغالي ومنه إلى جورجاردنز السويدي ثم اللعب لصفوف رابيد فيينا النمساوي في الموسم الجاري.

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اللاعب خاض 104 مباراة في مشواره مع الأندية التي دفاع عن ألوان قمصانها، وسجل خلالها 36 هدفاً بنسبة بلغت هدفاً في كل 149 دقيقة، بينما صنع 10 أهداف خلال مشواره مع الأندية.

وتظهر خشونة اللاعب داخل المستطيل الأخضر في عدد البطاقات الملونة التي حصل عليها في مشواره الكروي مع الأندية، حيث حصل على 13 بطاقة صفراء منهم 4 بطاقات خلال مباراتين أدت إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه خلال مناسبتين.

وخاض بادجي 16 مباراة بقميص منتخب السنغال تحت 20 عاماً، استطاع خلالهم تسجيل هدفاً وحيداً وصناعة اّخر.

أما بالنسبة لمشواره مع رابيد فيينا النمساوي في الموسم الجاري، فلعب 16 مباراة مع الفريق بالدوري وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفاً وحصل على بطاقتين باللون الأصف، وذلك في 762 دقيقة بواقع 3 مشاركات كلاعب أساسي بتشكيلة الفريق و13 مباراة شارك خلالها بديلاً.

وعلى مدار مشواره الكروي نجح اللاعب في تسجيل الثنائية خلال مباراتين أمام كل من أدميرا واكر بالدوري النمساوي وجوت بورج بالدوري السويدي، في حين سجل «هاتريك» وحيد، خلال زيارته شباك أتفيداربج بالدوري السويدي تحت 21 عاماً، وفوز فريقه بسبعة أهداف خلال هذه المباراة.