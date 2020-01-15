شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق في انتصار الزمالك على الجونة.. أول انتصار للأبيض في الغردقة منذ 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتصار ثمين ظفر به فريق الكرة بنادي الزمالك على حساب الجونة، على ملعب الأخير بالغردقة، بهدفين دون رد، بمنافسات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.

الزمالك رفع رصيده للنقطة 24 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 12 في المركز الثاني عشر.

نستعرض في التقرير التالي 7 حقائق بلغة الأرقام عن فوز الزمالك على الجونة.

شيكابالا يسجل ثالث أهدافه في الجونة

رفع محمود عبدالرازق «شيكابالا» غلته من الأهداف في شباك الجونة للرقم 3 بقميص الزمالك، فقبل هدفه في مباراة اليوم سبق له هز شباك الفريق الساحلي مرتين، الأولى في خسارة الفريق الأبيض بنتيجة 2/1 في لقاء الدوري موسم 2010-2011، والثانية في ربع نهائي كأس مصر في الموسم ذاته وفوز الزمالك بثلاثية.

أول فوز للزمالك على الجونة بالغردقة منذ 2010

الزمالك حقق أول انتصار له على حساب الجونة في ملعب الأخير بالغردقة منذ 10 سنوات، وبالتحديد في التاسع عشر من مارس لعام 2010 حين دون انتصاره الوحيد على الجونة بملعبه، وتحقق الانتصار أنذاك بهدف نظيف سجله شريف أشرف، قبل أن يجدد الفريق انتصاره بالغردقة في لقاء الليلة، كذلك للمرة الأولى منذ لقاء مارس 2010 يخرج الزمالك من مباراته أمام الجونة بالغردقة بشباك نظيفة.

الفوز بثنائية نظيفة للمرة الثانية

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الزمالك سبق وأن حقق الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في مرة وحيدة سابقة، وذلك في الدور الأول لموسم 2014-2015 بهدفي باسم مرسي وأحمد عيد عبدالملك، ويعتبر الفوز بثنائية نظيفة هو الثاني للزمالك في تاريخ مواجهاته أمام الجونة.

الزمالك يكرر سيناريو 2012 ومفارقة الجولة 13

موسم 2011-2012 شهدت مواجهة جمعت الزمالك والجونة بمنافسات الجولة الثالثة عشر للدوري الممتاز وحسمها الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله أحمد حسن، السيناريو تكرر في الموسم الجاري ولقاء جديد جمع الطرفين في الجولة الثالثة عشر أيضاً من الموسم الجاري وفاز الزمالك أيضاً بهدفين نظيفين.

أوناجم ثاني أجنبي يسجل للزمالك في الجونة

يعتبر المغربي محمد أوناجم هو اللاعب الأجنبي الثاني الذي يتمكن من تسجيل هدفاً للزمالك في شباك الجونة، وسبقه التونسي فرجاني ساسي في مباراة الفريقين بالدور الأول للموسم الماضي بافتتاح ثلاثية القلعة البيضاء في مرمى الفريق الساحلي، في حين أن الغاني صامويل أوكران كان أول من يسجل من الأجانب في تاريخ مواجهات الفريقين.

شيكابالا يسجل أسرع هدف زملكاوي في الجونة

على الرغم من تسجيل الزمالك 13 هدفاً في شباك الجونة خلال 10 مباريات سابقة بالدوري، إلا أن هدف شيكابالا في لقاء الليلة هو الأسرع للبيت الأبيض في تاريخ مواجهاته أمام الجونة بالدوري، والذي جاء بعد 15 دقيقة من انطلاق المواجهة، متفوقاً على هدف على جبر الذي جاء بعد 36 دقيقة من انطلاق مباراة الدور الثاني لموسم 2014-2015 والتي حسمها التعادل الايجابي.

الانتصار 901 للزمالك في الدوري والهدف رقم 2667

الزمالك رفع عدد انتصاراته في تاريخ مشاركاته في الدوري للرقم 901، حيث حقق انتصاره رقم 900 أمام طنطا بالجولة الماضية، كما رفع غلته من الأهداف للرقم 2667 بتاريخه في المسابقة منذ موسم 1948-1949.