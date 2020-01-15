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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سانشيز: الأخطاء الفردية سبب وداع كأس آسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
إعتبر مدرب منتخب قطر الاولمبي فيليكس سانشيز ان الأخطاء الفردية كانت السبب وراء التعادل أمام اليابان 1-1 ما أدى للخروج من منافسات كأس آسيا تحت 23 عاماً وبالتالي من سباق التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو.
وصرح سانشيز في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "لعبنا بتكتيك جيد، لكننا ارتكبنا العديد من الأخطاء التي كانت سببا في استقبال هدف اليابان الوحيد، وفي المقابل لم نوفق إلا في تسجيل هدف وحيد".
وأضاف: "العنابي حاول تحقيق الانتصار، ولعبنا من البداية بكل قوة للفوز، ولكن هذا يحدث في كرة القدم عندما لا تستطيع التسجيل تعاقبك الكرة، كنا نحتاج الفوز ولم ننجح في ذلك".
وعن عدم استغلال النقص العددي قال سانشيز: "لا تنسوا أننا واجهنا المنتخب الياباني وهو منتخب قوي، دون النظر أنه خرج من البطولة".
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