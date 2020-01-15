الأخضر يقترب من أولمبياد طوكيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام
اقترب المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 سنة من أولمبياد طوكيو، وخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (طوكيو 2020) كأول المجموعة بعد فوزه على المنتخب السوري بهدف دون مقابل أحرزه فراس البريكان، وذلك في ثالث مبارياته ضمن منافسات دور المجموعات، التي احتضنها ملعب تاماسات بالعاصمة التايلاندية بانكوك. وحل المنتخب السوري ثاني المجموعة برصيد 4 نقاط، في حين خرج المنتخب القطري (3 نقاط) بعد تعادله الإيجابي مع المنتخب الياباني (نقطة واحدة) بهدف لمثله.
وتسيد الأخضر مواجهة أمس وأهدر عددا من الفرص السهلة في شوطي المباراة قبل أن يتمكن فراس البريكان من خطف هدف التأهل بطريقة ذكية من كرة ملعوبة بالكعب عند الدقيقة 80 من زمن المباراة.
وكان الأخضر حصد 7 نقاط خلال دور المجموعات بعد فوزه في اللقاء الافتتاحي أمام المنتخب الياباني بهدفين مقابل هدف، وتعادله السلبي مع المنتخب القطري، قبل أن يختتم دور المجموعات بالفوز على المنتخب السوري بهدف دون رد.
وسيلاقي الأخضر نظيره المنتخب التايلاندي المستضيف يوم السبت المقبل ضمن دور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2020.
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