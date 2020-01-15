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39 حكما في دورة فيفا بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض انطلقت دورة الحكام الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالعاصمة الرياض بحضور 39 حكما وحكما مساعدا، وتستمر لمدة 5 أيام. وجاءت الدورة التي انطلقت أمس تحت إشراف فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام وبحضور علي الطريفي المحاضر الدولي السعودي والمدرب الأرجنتيني اليخو المختص باللياقة البدنية، وتقيم لجنة الحكام على هامش دورة الفيفا دورة مدربي اللياقة بالمناطق بمشاركة 14 مدربا. واستهل رئيس اللجنة دورة الفيفا بالترحيب بالحكام المشاركين والمحاضرين والجهاز الفني والإداري للدورة، متمنيا الاستفادة الكبيرة من المحاضرين المتميزين. وأكد تريساكو حرص اللجنة على الارتقاء بالمستوى الفني لجميع الحكام.



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