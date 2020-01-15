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الاتحاد ينتظر مخالصة البدري.. ودياب: لا نريد باهبري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

تنتظر إدارة نادي الاتحاد إمضاء نظيرتها في نادي الترجي التونسي لمخالصة لاعب الوسط أنيس البدري حتى تتم مراسم التوقيع الرسمي بين اللاعب والنادي الجداوي لموسمين ونصف.

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وأجرى اللاعب الكشوفات الطبية اللازمة بالأمس في دبي، حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أحمد كعكي لإنهاء الإجراءات الروتينية التي تسبق توقيع العقد الجديد.

وتبحث إدارة النادي التونسي عن أي فرصة لزيادة قيمة العقد للضغط على الإدارة الاتحادية لكسب أكبر حصة مالية ممكنة، ولاسيما بعد دخول اللاعب فترة الأشهر الستة الحرة واختياره العرض الاتحادي تحديدا من بين العروض المقدمة له كافة.

من جهة أخرى نفى المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد أحمد صادق دياب الأنباء المتداولة عن رغبة الجهاز الفني بقيادة هينك تين كات التعاقد مع لاعب وسط نادي الهلال هتان باهبري بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.