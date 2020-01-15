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ريما بنت بندر للأولمبية: حققنا أرقاما مهمة في فترة قصيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أكدت عضو مجلس إدارة الأولمبية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن الرياضة السعودية حققت أرقاما مهمة في فترة قصيرة، وأشارت خلال مشاركتها في اجتماعات لجان اللجنة الأولمبية بمدينة لوزان السويسرية، أن لجنة المرأة والرياضة تعمل جنبا إلى جنب برفقة جميع منسوبي الحركة الأولمبية على تعزيز حضور المرأة في جميع الأنشطة الرياضة، وقالت «تابعنا خلال الاجتماع كل التطورات المتعلقة في هذا المجال ونوقشت مجموعة من المواضيع بما في ذلك مشاركة المرأة على مستوى الرياضة المجتمعية» .

وعبرت عن فخرها واعتزازها بكون المملكة من الدول التي حققت أرقاما مهمة في الفترة القصيرة الماضية تشجع كل أطياف المجتمع، على حد سواء، على تبني الرياضة كأسلوب حياة يومي، مضيفة أننا «نتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات على هذا الصعيد في المستقبل القريب».

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وناقش اجتماع لجنة المرأة والرياضة، المساواة بين الجنسين في الرياضة، ومشاركة المرأة في الرياضة المجتمعية، وتقرير اللجنة لعام 2019م، إضافة إلى تقديم جوائز اللجنة الأولمبية الدولية الخاصة بلجنة المرأة والرياضة.

وحضر الاجتماع عضو اللجنة الأولمبية، عضو مجلس إدارة الأولمبية السعودية، عضو لجنة الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية من خلال الرياضة بالأولمبية الدولية، الأمير فهد بن جلوي.

يذكر أن للمملكة ثلاث عضويات في لجان اللجنة الأولمبية الدولية، على رأسها عضوية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية في لجنة التسويق، إلى جانب عضويتي الأميرة ريما بنت بندر، والأمير فهد بن جلوي.