شكرا لقرائتكم الجونة ضد الزمالك.. إصابة عبدالله جمعة بالخلفية والأشعة تحدد مدة غيابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الطبى لفريق الزمالك، عن إصابة عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، فى العضلة الخلفية خلال مباراة الجونة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد النادى الساحلى، وحقق خلالها الأبيض الفوز بهدفين دون رد.

وتعرض عبدالله جمعة للإصابة فى الدقائق الأخيرة للمباراة ولم يستكمل اللقاء، ليخوض الزمالك المباراة بعشرة لاعبين فى الدقائق المتبقية بسبب استنفاد النادى لتغيراته، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية غدًا بالقاهرة، بعد عودة الفريق الأبيض للاطمئنان على حالته وتحديد حجم الإصابة من خلال الأشعة التى سيخضع لها وكذلك تحديد مدة غيابه عن الفريق.

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وكان جمعة قد شارك مع الزمالك أمام الجونة بعدما غاب عن المشاركة مع الفريق فى مباراة زيسكو يونايتد الزامبى والتى أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات للمجموعة الأولى بدور المجموعات، والتى حسمها الأبيض لصالحه بهدفين دون رد، على ستاد السلام، وذلك بسبب معاناته من الإصابة فى السمانة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة على الترتيب، فيما يستعد لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى والمقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى.