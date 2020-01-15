شكرا لقرائتكم نجوم الدراويش القدامى تساند الإسماعيلى فى المران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجموعة كبيرة من نجوم الإسماعيلى القدامى بمختلف الأجيال، على حضور مران الفريق مساء اليوم، وذلك من أجل مؤازرة ومساندة الفريق قبل مواجهة سموحة، المقرر لها السبت المقبل على ملعب الأخير بالإسكندرية لحساب الجولة الـ14 بمسابقة الدورى المحلى.

وحضر المران كل من مصطفى درويش وأنوس وسمير مرعى وبشير عبد الصمد وعادل أبوجريشة ومحمود حسن وأبو طالب العيسوى وأشرف خضر وأحمد قناوى وأحمد عبده وعاطف عبد العزيز وحمام إبراهيم وسيد توفيق بجانب كل من المهندس سيد عبد النعيم رسلان ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضوا مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادى وأحمد بزان المدير التنفيذى.

وحرص هؤلاء النجوم على حضور ومساندة اللاعبين فى أعقاب الاجتماع الذى عقد مع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى للتأكيد على دعمهم للنادى ومجلس الإدارة فى ظل حجم الجهود المبذولة سعيا لعودة النادى لوضعه الطبيعى بين الأندية المنافسة على البطولات والألقاب.

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وقام النجوم القدامى بالتحدث مع اللاعبين والجهاز الفنى من أجل تحفيزهم ومساندتهم نحو الاستمرار فى الانتصارات على المستوى المحلى بعد الفوز على الجيش بالجولة الماضية والارتقاء تدريجيا بترتيب الفريق فى جدول المسابقة والسعى نحو حصد بطاقة التأهل للدور قبل النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.