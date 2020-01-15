شكرا لقرائتكم الزمالك يخسر جهود طارق حامد وعمر السعيد أمام المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر نادى الزمالك خدمات الثنائى طارق حامد لاعب وسط الزمالك، وعمر السعيد، مهاجم الفريق الأبيض، عن مباراة المصرى البورسعيدى المقبلة، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثالث.

وتلقى الثنائى طارق حامد وعمر السعيد، إنذارا خلال مشاركاتهما مع الزمالك أمام الجونة فى المباراة التى جمعت بين الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد النادى الساحلى، وحقق خلالها الأبيض الفوز بهدفين دون رد، ومن المقرر أن يجهز الجهاز الفنى للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، البدائل استعدادا المباراة المقبلة أمام الفريق البورسعيدى.

ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

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ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة على الترتيب، فيما يستعد لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى والمقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى..