شكرا لقرائتكم سموحة يضم محمد طلعت رسميا من المقاولون 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، التعاقد محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب لمدة 3 سنوات فى صفقة كلفت ما يقرب من 3 ملايين جنيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم الفريق السكندرى فى بطولة الدورى المصرى .

ووقع محمد طلعت عقود انتقاله للفريق السكندرى فى حضور فرج عامر رئيس نادى سموحة وحمادة صدقى المدير الفنى للفريق وأحمد ناجى مدرب حراس المرمى وسمير الحاوى وسمير صلاح وكلاء اللاعب بمقر النادى منذ قليل وانظم إلى تدريبات استعدادا لمباراة الاسماعيلى فى الدورى المصرى .

ويستعد محمد طلعت للمشاركة مع فريق سموحة بمباراة الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر يوم السبت المقبل على ستاد الاسكندرية .

وتعد أول مباراة للجهاز الفنى الجديد لفريق سموحة بقيادة حمادة صدقى خلفا للتوائم حسام وإبراهيم حسن الذين تقدموا باستقالتهم .

Advertisements

ويحتل فريق سموحة المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 18 نقطة.

وافق مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح على بيع عقد محمد طلعت لاعب الفريق رسميًا إلى نادى سموحة بعد الاتفاق على المقابل المادى بين الطرفين، وأكد المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس ادارة المقاولون أن الصفقة تمت فى إطار حرص النادى على العلاقة الطيبة مع نادى سموحة وموقف المقاولون العرب الثابت بما يخدم مصالحه ومصالح اللاعبين متمنيًا التوفيق للاعب فى خطوته المقبلة.

وحرص الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس ولاعبى الفريق على تنظيم احتفالية مصغرة للاعب بعد خوض آخر مران له مع المقاولون.