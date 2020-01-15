شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يتعادل مع أولمبيك آسفي ويصعب مهمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر اتحاد جدة نقطتين ثمينتين عقب تعادله أمام ضيفه أولمبيك آسفي المغربي 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية.

وأصحبت مهمة الاتحاد صعبة للغاية إذا ما أراد خطف بطاقة التأهل حيث سيدخل مباراة الرد بفرصة الفوز أو التعادل الايجابي بأكثر من هدفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للضيوف الذين بدأو هجومهم مبكراً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه محمد المرابط الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي غروهي الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 27 تمكن أولمبيك آسفي من افتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه أيوب الكعداوي الذي حول عرضية زميله رضا زهراوي بقدمه في شباك الاتحاد.

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وفي الشوط الثاني تحسن أداء الاتحاد كثيراً حيث فرض سيطرته المطلقة حيث انتظر دقيقة واحدة فقط حتى تمكن لاعبه عبدالاله المالكي من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله منصور الحربي برأسه في شباك الضيوف.

وواصل الاتحاد هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه هارون كامارا الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني ليوناردو خيل ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محتار مجيد الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثّف الاتحاد هجومه بحثاً عن هدف التقدم وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه الأرجنتيني رومارينيو الذي تلقى تمريرة ذكية من خلف المدافعين من زميله مهند الشنقيطي ليواجه المرمى ويسدد الكرة من فوق الحارس المغربي إلا أنها اعتلت العارضة.

وفي الوقت بدل الضائع كاد مدافع الاتحاد مهند الشنقيطي أن يسجل هدف الفوز بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي رومارينيو ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس مختار مجيد الذي أبعدها بصعوبة.

وسيلتقي الفريقان في لقاء الرد الذي سيحتضنه ملعب المسيرة الخضراء في مدينة آسفي المغربية يوم 15 من شهر فبراير المقبل.