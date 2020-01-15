فوز الأهلى على الزمالك فى دورى السلة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تغلب فريق الأهلى لكرة السلة على نظيره الزمالك بنتيجة 83/93 فى مباريات العودة للمرحلة الثانية من دورى سوبر السلة فى اللقاء الذى جمع الفريقين على صالة عبدالرحمن فوزى بميت عقبة.

وشهدت المباراة تقدم طوال الاشواط حيث تفوق الفريق الابيض على نظيره الأحمر خلال الفترات الأربعة حيث جاءت النتيجة كالتالى.. 18/ 20 و 30/44 و 51/ 60 ليتم التعادل 79/79 ويتم اللجوء لوقت إضافي وينتهى اللقاء 83/93.

مباراة اليوم بين الفريقين تُعد الرابعة خلال شهر ونصف (45 يوماً)، حيث التقى القطبان يوم 1 ديسمبر بذهاب نهائى دورى المرتبط وانتهى اللقاء بفوز الأحمر بنتيجة 91 / 81، وفى لقاء الإياب تغلب الأحمر أيضا بنتيجة 89 / 83، وحصد المركز الثالث فى دورى المرتبط بينما جاء الزمالك رابعا، وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 24 ديسمبر فى الجولة الثانية من ذهاب دورى السوبر وفاز الأهلى 68/82.

وقرر اتحاد كرة السلة تأجيل مباراة فريقى سبورتنج والاتحاد السكندرى فى ثانى مباريات لقاءات العودة بالمرحلة الثانية من دورى السوبر رجال، والتى كان مقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم.

جاء قرار التأجيل نظرا لوفاة والدة أحمد مرعى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، والمدير الفنى لمنتخب السلة، صباح اليوم، ما اضطر الفريق لتأجيل مباراته اليوم فى مسابقة الدورى.

وخاطب مسئولو الاتحاد السكندرى مسئولى اتحاد اللعبة، لتأجيل اللقاء، فقام الأخير بمخاطبة سبورتنج، الذى وافق على التأجيل، لتقام المباراة يوم 27 فبراير المقبل.