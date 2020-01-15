ركلة جزاء مثيرة للجدل الأبرز في لقاء الجونة والزمالك.

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجونة * الزمالك الجونة * الزمالك المسابقة: الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز المسابقة: الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز الملعب : إستاد الجونة الملعب : إستاد الجونة نتيجة المباراة: هدفان مقابل لاشئ لصالح الزمالك نتيجة المباراة: هدفان مقابل لاشئ لصالح الزمالك حكم ساحة: أمين عمر حكم ساحة: أمين عمر المساعد الاول: أحمد توفيق المساعد الاول: أحمد توفيق المساعد الثانى: عدى عيد المساعد الثانى: عدى عيد الحكم الرابع : علاء حسين الحكم الرابع : علاء حسين ميزان التقييم لطاقم الحكام : ميزان التقييم لطاقم الحكام : القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة تمكن الحكم أمين عمر حكم الساحة من السيطرة على أحداث وسير مباراة الزمالك والجونة وإحتساب غالبية الأخطاء بتقدير صحيح ولكن لم ينجح فى إتخاذ القرار الأهم فى المباراة فى الدقيقة 45 من الشوط الأول بعدم إحتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح فريق الجونة نتيجة للإعاقة الواضحة بالجسم والقدم من مدافع الزمالك محمد عبد الغنى لمهاجم الجونة أحمد حمدى داخل منطقة الجزاء وفى الدقيقة 24 من الشوط الأول مطالبة من لاعب الزمالك شيكابالا بركلة جزاء الحكم قريب ولا توجد أى مخالفة حيث اصطدمت الكرة بيد شيكابالا وليست يد مدافع الجونة. العقوبات الأنضباطية والبطاقات العقوبات الأنضباطية والبطاقات Advertisements أنذر الحكم كلا من عمر السعيد وطارق حامد من نادى الزمالك فى الدقائق 29 و 40 نتيجة للدخول بتهور كما أنذر من الجونة أحمد حمدى فى الدقيقة 38 وفى الدقيقة 81 إنذار للمدير الفني لنادى الزمالك باتريس كارتيرون وذلك للإعتراض بأسلوب غير لائق وتغاطى عن إنذار مدافع الزمالك محمود علاء فى الدقيقة 75 نتيجة للدخول بتهور. اللياقة البدنية والتمركز : اللياقة البدنية والتمركز : إستخدام الحكم جميع عناصر اللياقة البدنية بشكل صحيح وتطبيق ممتاز لإتاحة الفرصة فى الدقيقة 60 و 76 بالإضافة إلى تنويع أسلوب الجرى والتحرك الصحيح داخل مناطق الجزاء فى الدقائق 22 و 33 و 43 من الشوط الأول وخاصة فى الدقيقة 67 حيث كان الحكم قريب من كل تفاصيل اللعب داخل منطقة جزاء الزمالك. فى الدقيقة 69 تحرك خاطئ والدخول فى مسار الكرة . تقييم الحكمان المساعدان تقييم الحكمان المساعدان المساعد الاول: إحتسب تسلل خاطئ فى الدقيقة 61 حيث كان يجب أن يشير باستمرار اللعب . المساعد الثاني : أشار علي حالة تسلل في الدقيقة 44 من الشوط الأول و الدقيقة 93 من الشوط الثاني بتقدير صحيح وتعاون ممتاز فى احتساب خطأ فى الدقيقة 75 . الحكم الرابع الحكم الرابع تعاون مع طاقم التحكيم في السيطرة علي المناطق الفنية .

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