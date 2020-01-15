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صور ..قدامي الإسماعيلي يساندون الدراويش قبل مواجهة سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

شهد مران الإسماعيلى مساء اليوم حضور مجموعة كبيرة من نجوم النادى القدامى بمختلف الأجيال ،وذلك من أجل مؤازرة ومساندة الفريق قبل مواجهة سموحة المقرر لها السبت المقبل على ملعب الأخير بالإسكندرية لحساب الجولة الــ14 بمسابقة الدورى المحلى.

 

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قدامى الاسماعيلى

 

حضر المران كل من مصطفى درويش وأنوس وسمير مرعى وبشير عبد الصمد وعادل أبوجريشة ومحمود حسن وأبوطالب العيسوى وأشرف خضر وأحمد قناوى وأحمد عبده وعاطف عبد العزيز وحمام إبراهيم وسيد توفيق بجانب كل من المهندس سيد عبد النعيم رسلان ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضوا مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادى وأحمد بزان المدير التنفيذى.

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قدامى الاسماعيلى مع اللاعبين

 

وحرص هؤلاء النجوم على حضور ومساندة اللاعبين فى اعقاب الاجتماع الذى عقد مع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى للتأكيد على دعمهم للنادى ومجلس الإدارة فى ظل حجم الجهود المبذولة سعيا لعودة النادى لوضعه الطبيعى بين الأندية المنافسة على البطولات والألقاب.

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قدامى الدراويش

 

وقام النجوم القدامى بالتحدث مع اللاعبين والجهاز الفنى من أجل تحفيزهم ومساندتهم نحو الاستمرار فى الانتصارات على المستوى المحلى بعد الفوز على الجيش بالجولة الماضية والارتقاء تدريجيا بترتيب الفريق فى جدول المسابقة والسعى نحو حصد بطاقة التأهل للدور قبل النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

 

الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري بلقاء الإياب بالدور ربع النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والمقرر له 24  يناير الجاري علي ستاد الاسماعيلية، لاسيما بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتي (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

 

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقاءين.

 

 

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