شكرا لقرائتكم خبر عن الكردي يكرم منتخب مصر للكاراتيه نيابة عن وزير الرياضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حضر الاحتفالية سفير دولة اليابان، سفير دولة شيلي، فتحي ندا نقيب المهن الرياضية ومجلس الادارة وعدد من رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية الأخرى.
أكد الكردي أن التكريم ياتي ضمن سياسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تكريم اللاعبين ضمن سياسة الدولة لدعم و تكريم اللاعبين المتميزين رياضياً في مختلف الرياضات الي جانب العمل علي تحفيز باقي اللاعبين من اجل بذل قصارى جهدهم لتحقيق نتائج غير مسبوقة خلال البطولات القادمة.
وأضاف أن الوزارة تحرص علي الارتقاء دائما بمستوي اللاعبين الذين يمثلون مصر في مختلف الالعاب الرياضية من خلال اقامة المعسكرات المختلفة والمشاركة في البطولات، وذلك من اجل إعدادهم للبطولات الهامة في المرحلة المقبلة واهمها دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في طوكيو خلال هذا العام .
يذكر أن مصر تصدرت ترتيب الدول المشاركة في بطولة العالم بتشيلي برصيد 19 ميدالية متنوعة .
وفى نفس السياق ، تم تكريم المنتخب الأول بعد مشاركته ببطولة الجائزة الكبرى بأسبانيا ، حيث حققت ياسمين حمدى الميدالية الذهبية، ورضوى سيد البرونزية.
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