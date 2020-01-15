شكرا لقرائتكم خبر عن نور الدين حكما لمباراة الاتحاد وبيراميدز.. والعدوى للمصرى وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اسماء حكام مباراتي الغد ضمن مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي :



المصري مع أسوان : أحمد العدوي وأحمد لطفي وهاني العراقي.. وفرج سعد حكما رابعا .



الاتحاد مع بيراميدز : إبراهيم نورالدين ومحمد عزازي وسيد نافع.. وبدوي إبراهيم حكما رابعا .

وتستكمل غدا الخميس منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام بإقامة مباراتين تجمع المصرى البورسعيدى مع أسوان والإتحاد السكندرى مع بيراميدز.. ويواجه المصرى البورسعيدى نظيره أسوان مع دقات الخامسة عصر الغد على ستاد الجيش بالسويس فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع الانتاج الحربى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة وهى نفس النتيجة التى حققها تماسيح النيل مع الجونة فى إطار نفس الجولة.

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ويحتل المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى ثلاثة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 5 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

وطالب ايهاب جلال المدير الفنى للمصرى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد تلقى خسارتين على التوالى من بيراميدز بدور المجموعات بالكونفدرالية ،ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام أسوان مكون من : " أحمد مسعود ، كريم العراقي وأحمد شوشة وسعيدو سيمبوري وفريد شوقي ، عمرو موسي وإسلام عطية ومفتاح طقطق وحسن علي ، أوسين أموتو وعمر كمال".

على الجانب الأخر يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لإستغلال تراجع المنافس من أجل تحقيق نتيجة إيجايبة تساهم فى الابتعاد عن قاع جدول الدوري ،ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام المصرى مكون من : " مسعد عوض، مصطفى دويدار، إبراهيم القاضي، محمد جابر، محمد اسماعيل، هيثم الفيل، أحمد عامر، أحمد فتحي، إبراهيم جلال، محمد الصباحى، عبد العزيز إمام".

ويستدرج الإتحاد السكندرى نظيره بيراميدز فى تمام السابعة والنصف مساء الغد على ستاد المكس بالأسكندرية فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل السلبى مع انبى فى الجولة الماضية بينما فاز بيراميدز على الاسماعيلى بهدف دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 اهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .