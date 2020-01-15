شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على طنطا بهدف الشحات في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وطنطا المقامة حالياً بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري الممتاز بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الاهلي الذى ضغط مُبكراً بحثاً عن هدف في الدقائق الأولى وأهدر أحمد الشيخ فرصة تسجيل هدف بعدما فشل في استغلال فرصة خطرة للمارد الأحمر وواصل الأحمر هجومه على مرمى الفريق الطنطاوي وأسفر هذا الضغط عن ضربة جزاء لطنطا أحتسبها محمود عاشور لأحمد الشيخ وسجل منها حسين الشحات هدف التقدم للأهلي في الدقيقة العاشرة ورغم أن حارس طنطا تصدى للكرة إلا أن الشحات تابع الكرة وسددها في الشباك مُحرزاً الهدف الأول للأهلي ، وضغط الأحمر مرة أخرى وكاد أجاي يسجل الهدف الثاني لكن دفاع ابناء السيد البدوي أنقذ الموقف.

الاهلي فرض سيطرته على اللقاء بفضل خبرات لاعبيه وفارق القدرات الفنية فيما أعتمد كتيبة أيمن المزين المدير الفني لطنطا هلى الهجمة المرتدة.

رغم سيطرة الاهلي على مجريات اللقاء ووصول لاعبيه إلى مرمى على فرج حارس طنطا خاصة في الدقيقة الأخيرة التى أهدر فيها قفشة فرصة تسجيل هدف ثاني لينتهي الشوط الاول بتقدم الأحمر بهدف نظيف.

Advertisements

ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ، محمود متولي ، رامي ربيعة ، ياسر أبراهيم ، على معلول ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، محمد مجدي قفشة ،أحمد الشيخ ، محمد هاني وجوينور أجاي.

أما دكة الأهلي فتضم كلاً من: على لطفي ، مروان محسن ، محمود وحيد ، أحمد فتحي ، محمود كهربا ، صلاح محسن وجيرالدو ، فيما خرج من قائمة الـ20 لاعباً التى دخلت معسكر مغلق أمس كلاً من وليد أزارو ، ومصطفى شوبير .

وحقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.