شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 3 احتمالات تحدد عقوبة كهربا في أزمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسم لجنة النزاعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الجدل حول العقوبة الموقعة على محمود كهربا لاعب الأهلى الحالى والزمالك السابق، على ضوء الأزمة الراهنة بعد قيام اللاعب بفسخ عقده مع القلعة البيضاء من طرف واحد، والانضمام إلى أفيش البرتغالى مطلع الموسم الجارى ومنه إلى الأهلى فى انتقالات يناير.

وبات موقف كهربا محل جدل كثير، ما بين مطالبة الزمالك بتوقيع أقصى عقوبة على اللاعب باعتباره هرب من ناديه دون موافقته، فى الوقت الذى يرى فيه اللاعب أن موقفه سليم، لأن عقده مع الزمالك منتهي، وتم توثيقه بعد انقضاء المدة القانونية لتوثيق العقود التى تربطه مع القلعة البيضاء، فى الوقت الذى يعتبر فيه الأهلى أنه ليس طرفا فى الأزمة وتفاوضه مع اللاعب جاء بسبب حاجته الفنية إليه فقط.

وأثارت تصريحات مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق حالة من اللغط بعدما أكد أن رحيل محمود كهربا لاعب الأهلى الحالى عن صفوف فريقه الأسبق الزمالك ليس هروبا.

وقال عبد الغني، أن الأهلى أقحم نفسه فى أزمة محمود كهربا، معتبرا أن الأهلى لم يكن بحاجة لكهربا لأنه يملك عدة لاعبين فى مركزه، الفريق يحتاج لمدافعين أكثر من احتياجه لكهربا".

وشدد على أن كهربا سيعاقب بالغرامة المالية، مشيرًا إلى أنه فسخ عقده من طرف واحد مع الزمالك رغم أنه عقد سليم.

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