الامارات | كأس إفريقيا تعود إلى الشتاء بدلاً من الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس إفريقيا تعود إلى الشتاء بدلاً من الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأربعاء نقل بطولة كأس الأمم المقررة في 2021 في الكاميرون الى الشتاء بدلا من الصيف بسبب الظروف المناخية، في خطوة يخشى أن تثير مجددا حفيظة الأندية لاسيما منها الأوروبية، والتي كانت سببا أساسيا في تبديل موعدها.

وكانت البطولة الأهم للمنتخبات الوطنية للقارة، تقام عادة في شهري يناير وفبراير نظرا للظروف المناخية الحارة التي تشهدها غالبية دول القارة في الصيف. لكن الاتحاد القاري (كاف) أقر في يوليو 2017، زيادة عدد المنتخبات المشاركة فيها من 16 الى 24، ونقل موعدها الى الصيف بدلا من الشتاء، ليتناسب مع نهاية الموسم في القارة الأوروبية، بعد امتعاض عدد من الأندية التي كانت تجد نفسها مضطرة للاستغناء عن لاعبين أساسيين في خضم استحقاقات مهمة.

وبعدما استضافت مصر النسخة الأخيرة في يونيو ويوليو الماضيين، أقر الاتحاد الإفريقي والاتحاد الكاميروني المضيف الأربعاء نقل موعد النسخة المقبلة الى يناير وفبراير، وذلك خلال اجتماع عقده الطرفان في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

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وأورد الاتحاد الكاميروني عبر حسابه على تويتر أن النسخة المقبلة من البطولة "ستقام في الكاميرون بين التاسع من كانون يناير والسادس من فبراير 2021"، مشيرا الى ان أسباب نقل موعدها من الصيف الى الشتاء ترتبط بـ "الظروف المناخية وبطلب من الكاميرون".

من جهته أكد الكاف ان النقطة الأساسية التي بحثت في الاجتماع كانت "إعادة النظر في موعد البطولة بطلب من الجانب الكاميروني".

وأضاف في بيان "في مواجهة الظروف المناخية غير المناسبة خلال الفترة المحددة سابقا (في الصيف)، رغب الاتحاد الكاميروني في إعادة النظر (بالموعد). بعد الاستماع الى مختلف وجهات النظر، لاسيما من المسؤولين عن الأرصاد الجوية في الكاميرون، وممثلين للمدربين واللاعبين، تمت الموافقة بشكل إيجابي على الطلب بنقل الموعد