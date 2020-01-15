الامارات | سعيد الكثيري يعود للظفرة‎

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الكثيري يعود للظفرة‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المهاجم، سعيد الكثيري عودته لصفوف الظفرة بعقد حتى نهاية الموسم الحالي بعد أن كان قد فسخ عقده مع ذات النادي مطلع الموسم الحالي، ليكون اللاعب أول تعاقدات الظفرة في الانتقالات الشتوية.

وقال الكثيري في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم الأربعاء: "وقعت اليوم عقد مع نادي الظفرة الى نهاية الموسم الجاري..الله يقدرني وتكون لي بصمة واخواني اللاعبين في تحقيق موسم استثنائي للنادي".

ولعب الكثيري سابقاً لأندية الوحدة والوصل والعين، وكان له دور بارز في وصول فريق الظفرة في العام الماضي لنهائي كأس رئيس الدولة.