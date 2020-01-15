شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الممتاز.. الأهلي 1 - 0 طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره طنطا، في استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 13 من منافسات الدوري الممتاز.

أبرز أحداث المباراة..

الدقيقة 2.. أولى الفرص الخطرة للأهلي عن طريق حسين الشحات الذي سدد كرة قوية يتصدى لها علي فرج

الدقيقة 6.. كرة بالعرض من أحمد الأهلي يمسك بها محمد الشناوي في الوقت المناسب

Advertisements

الدقيقة 10.. جووووووووووول حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي إثر تسديدة من ركلة جزاء تصدى لها الحارس علي فرج وارتدت ليضعها في الشباك

الدقيقة 31.. محمد هاني أرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع طنطا عن مناطق الخطورة.

الدقيقة 43.. تسديدة من أحمد الشناوي لاعب فريق طنطا من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن مرمى الأهلي.

الدقيقة 46.. مراوغة من قفشة وتسديدة يتصدى لها علي فرج

نهاية الشوط الأول