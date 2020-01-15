شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتغلب على الجونة بهدفين دون رد في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على الجونة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الممتاز .

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سجل شيكابالا الهدف الأول في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بعد استلام الكرة داخل المنطقة في الجانب الأيمن وتوغل داخل دفاعات الجونة ليودعها أرضية على يمين الحارس معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد.

وعزز الزمالك تقدمه في الدقيقة 54، بعد هجمة رائعة بدأت عند شيكابالا الذي مرر الكرة إلى أوباما ليضعها بالمقاس إلى أوناجم الذي أسكنها الشباك.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الجونة عند النقطة 12، في المركز الـ12.