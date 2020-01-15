شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن تشكيل الأهلي للقاء طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة طنطا المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة في الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ورامي ربيعة، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: محمد مجدي «أفشة»، وعمرو السولية، وأحمد الشيخ، وحسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من على لطفي ومروان محسن ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمود كهربا وصلاح محسن وجيرالدو.

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