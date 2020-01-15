شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأهلي يضم السنغالي بادجي لـ4 مواسم ونصف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعاقد النادي الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، لاعب فريق رابيد فيينا النمساوي، رسميًا لمدة 4 سنوات ونصف.
ويصل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى القاهرة يوم الجمعة، من أجل تجهيزه لمباراة النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا.
بدأ بادجي مشواره الاحترافي مع نادي كاسا سبور السنغالي 2015، وانضم لنادي يورجوردينس السويدي 2017، قبل أن يلعب لنادي رابيد فيينا النمساوي 2019.
وخاض هذا الموسم 16 مباراة مع فريقه النمساوي، بواقع 762 دقيقة، أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع آخر.
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