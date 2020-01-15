شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري المصري| الزمالك يتخطى الجونة بثنائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020 حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا هاما على حساب مضيفه الجونة، بنتيجة 2-0، مساء اليوم الأربعاء.

Advertisements وأقيمت المباراة على ملعب “استاد الجونة” ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020. سجل هدف التقدم للفريق الأبيض النجم محمود عبد الرازق “شيكابالا” في الدقيقة 15 حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 1-0. وفي الشوط الثاني استطاع المغربي محمد أوناجم أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 55، ليخطف رجال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون فوزا ثمينا.

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