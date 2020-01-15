شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً | عودة بطولة أمم إفريقيا للشتاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020 أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عبر موقعه الرسمي صباح اليوم عن عودة بطولة كأس أمم أفريقيا إلى فصل الشتاء.

وتقام النسخة القادم في دولة الكاميرون العام القادم 2021. Advertisements وذكر بيان الكاف أن البطولة ستبدأ يوم 9 يناير وتنتهي يوم 6 فبراير. وأضاف البيان أن الدولة المستضيف الكاميرن وافقت على تعديل موعد البطولة وتقوم بالتجهيزات على قدم وساق. وتابع البيان أن اللجنة المنظمة تتابع التحضيرات لضمان الجاهزية في الموعد المحدد. يذكر أن البطولة الأخيرة كانت العام الماضي على الأراضي المصرية وأقيمت لأول مرة في الصيف على مدار شهري يونيو ويوليو بمشاركة 24 منتخب وتوج في النهاية المنتخب الجزائري بثاني ألقابه في البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً | عودة بطولة أمم إفريقيا للشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.