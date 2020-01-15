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الفيحاء يوقع رسميا مع العازف فيلانويفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام أبرمت إدارة نادي الفيحاء عقدا مع التشيلي كارلوس فيلانويفا قادما من فريق الاتحاد للعب بصفوف البرتقالي لمدة ستة أشهر بعد مفاوضات قادها مدير الكرة بالفيحاء محمد السليمان. Advertisements وتأتي الصفقة لدعم خط وسط الفريق والاستفادة من خبرته الطويلة في الملاعب السعودية، وتميزه في صناعة اللعب لتحقيق الانسجام مع ابن جلدته مهاجم الفريق الحالي روني فيرنانديز. وبدأ التشيلي فيلانويفا صاحب الـ33 عاما مشواره مع الاتحاد في صيف 2016 قادما من الجزيرة الإماراتي إبان إدارة الراحل أحمد مسعود، قبل أن يتم تجديد عقده مع الفريق إلى موسم 2020 في عهد إدارة حمد الصنيع المكلفة، واستطاع تحقيق جائزة أفضل لاعب بالدوري السعودي بموسم 2017-2018، ووصف بـ»العازف» نظير براعته في تسليم الكرة. بطولات فيلانويفا مع الاتحاد كأس ولي العهد 2017

كأس خادم الحرمين الشريفين 2018



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