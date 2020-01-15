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الهلال يضرب بقوة لتفكيك الاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

يضرب الهلال بكل قوته للعبور إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عندما يستضيف منافسه الاتفاق مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في لقاء تختفي فيه الفوارق الفنية، حيث يعتمد على خروج المغلوب.

ورغم أن الكفة الفنية تميل لمصلحة الهلال بطل آسيا بقيادة مديره الفني الروماني رازفان لوشيسكو، إلا أن الاتفاق بقيادة مديره الفني الوطني خالد العطوي يسعى إلى الوصول إلى نهائي الكأس وتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، في ظل وجود عناصر شابة تمتلك الحماس والجماعية الأدائية، وكبح جماح أصحاب الأرض حيث حقق الفريق نتائح كبيرة في المباريات الثلاث التي خاضها في البطولة، في حين تجاوز المضيف اللقاء الأخير أمام الفيصلي بركلات الترجيح وبصعوبة بالغة.

قبل المواجهة:

66 مواجهة جمعت الفريقين منذ 1968 حتى أكتوبر 2019 في جميع المسابقات المحلية والخليجية، كانت آخرها لمصلحة الهلال في الدوري (4 /1).

أكبر نتيجة حققها الاتفاق في مواجهة الفريقين في أول لقاء جمعهما في مسابقة كأس الملك عام 1968 (4 /2).

تعد مواجهة اليوم الرابعة بينهما على مستوى مواجهات كأس الملك، فاز الاتفاق في واحدة، والهلال في مثلها، وتعادلا في لقاء وحيد.

اللقاء يشهد عودة ثنائي الهلال عبدالله عطيف وسالم الدوسري بعد شفائهما.

الاتفاق دعم صفوفه في الانتقالات الحالية بصانع اللعب البرازيلي اليريك باربوسا سوزا وبلاعب المواليد محمد شرومه.

الاتفاق أجرى حصته التدريبية قبل الأخيرة بصالة النادي المغلقة لظروف الطقس.

شكوك كبيرة حول مشاركة مهاجم الاتفاق محمد الكويكبي بعد شفائه من الإصابة واحتمالية مشاركة صالح العمري في اللقاء.