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رابع العالم يبدأ عروضه المحلية أمام الحزم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري الرياض كأس خادم الحرمين الشريفين جامعة الملك سعود بالرياض الدور ربع النهائي 18.05 م مدرب الهلال مدرب الاتفاق الروماني رازفان لوشيسكو السعودي خالد العطوي بطاقة المباراة:



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