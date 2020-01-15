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رابع العالم يبدأ عروضه المحلية أمام الحزم

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رابع العالم يبدأ عروضه المحلية أمام الحزم
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- بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري الرياض

كأس خادم الحرمين الشريفين جامعة الملك سعود بالرياض الدور ربع النهائي 18.05 م مدرب الهلال مدرب الاتفاق الروماني رازفان لوشيسكو السعودي خالد العطوي بطاقة المباراة:


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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