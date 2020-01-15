شكرا لقرائتكم خط ساخن بين توفيق وبيبو خلال اجتماع الأهلى المستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال اجتماع مجلس إدارة النادى الأهلى، الذى بدأ فى الرابعة عصرا، مستمرا نظرا لمتابعة محمود الخطيب رئيس المجلس لأمير توفيق مدير إدارة التسويق، الذى أكدت مصادر وجوده فى فيينا لإنهاء التفاوض على ضم مهاجم فريق رابيد فيينا السنغالى إليو بادجي.

حتى كتابة هذه السطور، الاجتماع يشهد أيضا مناقشة كل مستجدات النشاط الرياضى وما وصل للمجلس من تقارير خاصة بالألعاب، وكذا متابعة ملف مرحلة التشييد والبناء، خاصة بعدما أقر المجلس كل الإجراءات الإدارة والحصول على التراخيص.

خلال الاجتماع أكد محمود الخطيب رئيس المجلس للأعضاء – الحضور – أن الخدمات التى ستقدم يجب أن تكون على قدر ما يليق بأعضاء الأهلي، خاصة وأن هناك أقبال على الاشتراك.

أيضا يتابع المجلس ما تم الانتهاء منه من مراحل الانشاءات الاستكمالية بفرع مدينة نصر، الذى ينتظر أن تنتهى مراحلها قريبا، وهناك أيضا مناطق للمطاعم – فوت كورت – تم افتتاحها بفرع مدينة نصر، لاقت رضا الجمعية العمومية، لهذا فأن المجلس يصر على أن يكون ملف الانشاء على نفس الشاكله.

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يشهد الاجتماع أيضا مراجعة نتائج الألعاب الأخري، بعد تلبيه احتياجات فرق السلة واليد والطائرة، وبحث ما تم فى مستجدات أكاديميات كرة القدم بكل الفروع.

مصادر مطلعة قريبة من المجلس أكدت أن الاجتماع يشهد خطا مفتوحا بين محمود الخطيب رئيس المجلس الأحمر، والمفوض بالشأن الكروى مع أمير توفيق المتواجد حاليا فى النمسا بحسب المصادر لمتابعة ما قبل أنه اللمسات الأخيرة لضم المهاجم السنغالى الأصل أليو بادجى لاعب فريق رابيد فيينا النمساوي، بعدما رفع مجلس الأهلى العرض المالى بنسبة تكفى لأنهاء الصفقة فى ظل موافقة السويسرى فايلر على إمكانيات اللاعب صغير السن 22 عاما.