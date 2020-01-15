شكرا لقرائتكم السنغالى اليو بادجى يصل القاهرة غدا للتوقيع للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل اللاعب السنغالى اليو بادجى للقاهرة غداً الخميس، للتوقيع للنداى الاهلى بعدما أنهى مسئولو النادى صفقة مهاجم رابيد فيينا النمساوى، الذى يبلغ من العمر 22 عامًا.

ومن المقرر أن يعلن الأهلى تفاصيل الصفقة التى سافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلى من أجلها إلى النمسا خلال اليومين الماضين، وعلم "الخليج 365" أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى حسم الصفقة بالفعل مع إدارة رابيد فينا ومع اللاعب نفسه وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل فى غضون الساعات القليلة المقبلة، ليصبح بادجى ثانى الصفقات الحمراء بعد إتمام صفقة محمود عبد المنعم كهربا خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

ونجح أمير توفيق فى التوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه حول قيمة الصفقة، بعد تفضيله على العديد من اللاعبين الآخرين ومنهم الفرنسى هارليم جنويرى مهاجم فريق سيتيوا بخاريست الرومانى وعلى سوى مهاجم سيسكا صوفيا البلغارى.

صحيفة نمساوية تؤكد سفر اللاعب للقاهرة

وكشفت صحيفة "كورير" النمساوية، أن المهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب فريق رابيد فيينا، أصبح الآن في طريقه إلى القاهرة، من أجل التوقيع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين مسئولي النادي الأهلي ونظرائهم في رابيد فيينا استغرقت وقتا طويلا حتى تم إقناع وفد النادي الأهلي بدفع أكثر من مليون يورو في اللاعب، ولم تكشف في الوقت نفسه عن قيمة المبلغ التى سيتم دفعه في الصفقة.

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وأشارت إلى أن النادي الأهلي يريد الإعلان عن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما خلال الـ48 ساعة القادمة، حيث تم الإتفاق بين الطرفين على جميع البنود، ويبقى خضوع اللاعب للفحص الطبي المحطة الأخيرة قبل الانتقال للمارد الأحمر.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يبلغ راتب السنغالي مع النادي الاهلي مليون دولار في الموسم.

يلعب بادجى فى رابيد فيينا منذ فبراير 2019، وسجل معه 9 أهداف وصنع 3 خلال 34 مباراة الذى سجل 3 أهداف فى الدورى النمساوى هذا الموسم، ويبلغ بادجى 22 عامًا حيث إنه من واليد عام 1997 بدأ مشواره الاحترافى عام 2015 مع نادى كاسا سبور السنغالى، ثم انضم لنادى يورغوردينس السويدى عام 2017، قبل أن يرحل عام 2019 وينضم لصفوف رابيد فيينا النمساوى.