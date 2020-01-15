شكرا لقرائتكم الجونة ضد الزمالك.. قطار انتصارات الأبيض يصل محطته الرابعة هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الزمالك الفوز على حساب فريق الجونة بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة رقم 13 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق الفارس الابيض الفوز الثالث هذا الموسم للمرة الاولى في مسابقة الدوري، والرابع على التوالي في جميع المسابقات.

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وكان الزمالك قدد حقق الفوز على كل من أسوان، طنطا والجونة في الدوري وعلى زيسكو الزامبي بثنائية نظيفة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 24 نقطة.