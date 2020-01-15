شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يجتمع بـ فايلر قبل مواجة الاهلي ضد طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي جلسة مطولة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قبل انطلاق مواجهة الفريق الأحمر لطنطا علي ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري العام، فيما وجه الحكام المشاركون في التدريبات علي تقنية الفار التحية لمحمود عاشور حكم مباراة الأهلي وطنطا وذلك بعد انتهاء التدريب باستاد القاهرة.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الاهلي لمباراة طنطا ويضم التشكيل ، كلاً من:محمد الشناوي ، محمود متولي ، رامي ربيعة ، ياسر أبراهيم ، على معلول ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، محمد مجدي قفشة ،أحمد الشيخ ، محمد هاني ، جوينور أجاي.

فيما تضم دكة الأهلي في مباراة طنطا ، كلاً من: على لطفي ، مروان محسن ، محمود وحيد ، أحمد فتحي ، محمود كهربا ، صلاح محسن وجيرالدو ، فيما خرج من قائمة الـ20 لاعباً التى دخلت معسكر مغلق أمس كلاً من وليد أزارو ، ومصطفى شوبير .

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وحقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

الاهلي سجل 28 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ، فيما خاض طنطا 12 مباراة وفاز في واحدة وخسر 4 وتعادل في 7 وسجل 11 واستقبلت مرماه 14 هدفا.

الأهلى سبق والتقى بفريق طنطا 24 مرة فى بطولة الدورى الممتاز، نجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى 19 مواجهة، بينما كان التعادل حاضرًا فى خمس مواجهات، ولم ينجح فريق طنطا فى تحقيق أى فوز على الأهلى، وجاء أكبر فوز للأهلى فى تاريخ مواجهات الفريقين فى موسم 1975-1976 بنتيجة 6- صفر.

أحرز الأهلى فى شباك طنطا بالدورى 47 هدفًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء ثمانية أهداف فقط، وكان فاروق الضيظوى، لاعب الأهلى السابق، صاحب أول أهداف الأهلى فى شباك فريق طنطا، بينما كان مروان محسن، مهاجم الفريق الحالى، صاحب آخر الأهداف فى المباراة، التى جمعت بين الفريقين فى الثانى من أبريل 2018.