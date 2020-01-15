شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الجونة.. أول فوز للأبيض فى الغردقة منذ 10 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز نادى الزمالك على مضيفة فريق الجونة بهدفين مقابل لا شىء ضمن منافسات الجولة رقم 13 من الدورى المصرى الممتاز.

وحقق الفريق الأبيض أول فوز على فريق الجونة فى ملعبه منذ 10 سنوات تحديدا منذ لقاء الدور الثانى موسم 2010-2011، والذى اقيم يوم 19 مارس 2010 بهدف مقابل للشىء جاء من توقيع شريف أشرف.

وبعد تلك المباراة تقابل الفريقين فى 3 مناسبات فاز الجونة فى مباراة عام 2011 وتعادل مرتين عامى 2015 و2019.

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وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة فى المركز الثالث.