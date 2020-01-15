شكرا لقرائتكم 18 لاعبا فى قائمة بيراميدز استعدادا للاتحاد فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، عن قائمته لمواجهة الاتحاد السكندري، فى السابعة والنصف مساء غد الخميس، على استاد "المكس" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة استمرار استبعاد أحمد الشناوى حارس المرمى لأسباب فنية.

وجاءت القائمة على النحو التالى:



حراسة المرمى: مهدى سليمان - أحمد دعدور

خط الدفاع: على جبر - عمر جابر - أحمد أيمن - محمود حمدى - إبراهيم عادل - ولفريد كانون - رجب بكار

خط الوسط: عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - أحمد توفيق - محمود حمادة.

خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس

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وغادرت بعثة بيراميدز القاهرة، متوجهة إلى الإسكندرية للمبيت بأحد فنادق مدينة برج العرب حتى موعد اللقاء، يذكر أن نادى بيراميدز يحتل المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 19 نقطة، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

وكان بيراميدز حقق فوزًا مهمًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها السابعة عشر، أحرز البوركينى إيريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز على الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 21، ثم نجح نبيل عماد دونجا فى إحراز الهدف الثانى للفريق السماوى بالدقيقة 71 من تسديدة صاروخية، وشهدت الدقيقة 43 إهدار عبد الله السعيد ركلة جزاء حصل عليها بيراميدز بعد عرقلة دودو الجباس داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطتين.